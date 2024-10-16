Там заявили, що Штати мають різні зобов’язання перед Ізраїлем і Україною.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США не розміщатимуть біля України систему перехоплення ракет середньої дальності THAAD, щоб збивати російські ракети та дрони, як це робиться для Ізраїлю.

На брифінгу вона заявила, що російсько-українська війна та війна на Близькому Сході є різними. Водночас представниця відомства наголосила, що Міністерство оборони та уряд США продовжують підтримувати Ізраїль і Україну у задоволенні їхніх оборонних потреб.

У заступниці речника запитали, чому США розгортають систему THAAD в Ізраїлі для захисту від балістичних ракет Ірану, але не роблять цього в країнах НАТО для захисту західної України від атак росіян. Сінгх зауважила, що це дві різні ситуації.

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"Це різні війни, різні регіони та зобов’язання перед Ізраїлем і Україною є різними", – пояснила вона.

Система THAAD - що відомо

Як відомо, США нададуть Польщі систему протиракетної оборони THAAD, щоб захистити Європу від балістичних ракет РФ.

УНІАН розповідав, у чому взагалі полягає унікальність рідкісного американського комплексу THAAD.

Наприкінці 2023 року була інформація, нібито Міністерство оборони України просило США надати цей комплекс для захисту. Однак замість цього тепер Пентагон офіційно підтвердив, що армія США розгорне батарею протиракетного комплексу THAAD в Ізраїлі, надавши також 100 осіб обслуговуючого персоналу.

The War Zone заявляє, з посиланням на дані Missile Defense Agency, що орієнтовний склад батареї THAAD включає в себе до 9 мобільних пускових установок, кожна з яких містить 8 ракет. Крім того, в батарею входить 1-2 центри управління вогнем і машини постачання.

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