Експерт розповів про можливості системи THAAD, яких у світі мінімальна кількість.

Наприкінці 2023 року була інформація, нібито Міністерство оборони України передало США перелік озброєння, яке необхідне ЗСУ. У списку також значилася система протиракетної оборони THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), проте через рік немає жодних офіційних повідомлень про передачу цього типу ППО, пише Defense Express.

Водночас Пентагон офіційно підтвердив, що армія США розгорне батарею протиракетного комплексу THAAD в Ізраїлі, надавши також 100 осіб обслуговуючого персоналу, йдеться в матеріалі. Це зроблено на тлі можливого удару у відповідь по Ірану і подальших дій Тегерана.

"Такий комплекс може перехоплювати балістичні цілі на дистанції до 200 кілометрів, що вкрай актуально для України, щоб знищувати російські ракети "Іскандер" і "Кинджал", - уточнюють екперти.

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ЗМІ пише, що розгортання ППО THAAD у цьому регіоні несе в собі деякі труднощі для американських військових. Зокрема, йдеться про безпеку самих військових. Крім того, це збільшує "рівень оперативного напруження" для Армії США, оскільки всього існує сім батарей комплексу THAAD. Лише 2025 року з конвеєра може зійти восьма батарея.

"Поки ж такого поповнення не відбулося, доводиться виходити з того, що, крім Ізраїлю, по одній батареї THAAD вже розгорнуто в іншій точці Близького Сходу і в Південній Кореї, і ще одна батарея цього комплексу стоїть на острові Гуам", - уточнюють журналісти.

The War Zone заявляє, з посиланням на дані Missile Defense Agency, що орієнтовний склад батареї THAAD включає в себе до 9 мобільних пускових установок, кожна з яких містить 8 ракет. Крім того, в батарею входить 1-2 центри управління вогнем і машини постачання

Інші новини про систему THAAD

Раніше УНІАН повідомляв, що США нададуть Польщі систему протиракетної оборони THAAD. Повідомляється, що це дасть змогу Європі захиститися від балістичних ракет, якими погрожує Володимир Путін.

Крім того, у чому взагалі полягає унікальність рідкісного американського комплексу THAAD. Аналітики окремо зупиняються на тому, що в цій системі ППО використовується кінетичне перехоплення, коли зенітна ракета врізається в балістичну.

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