За словами речника Пентагону, сили "Вагнера" використовують в’язнів і призовників як гарматне м'ясо.

У Пентагоні не бачать появи нових наступальних угруповань Росії. Приватна військова компанія "Вагнер" також не зможе вплинути на хід війни.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свободі" розповів речник Об’єднаного комітету начальників штабів США полковник Дейв Батлер. За його словами Штати й надалі спостерігатимуть за перебігом подій.

"Зараз ми не бачили спроможності російських військових на передовій. Російські війська розповсюдилися від Харкова до Херсона. Зараз особисто я не бачу, щоб насувався великий російський наступ. Але будемо й надалі спостерігати", – сказав Батлер.

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За словами речника Пентагону, сил "Вагнера" недостатньо щоб рухатися полем бою. Вони відправляють росіян як гарматне м'ясо.

"Ми бачили, як група "Вагнера" використовує в’язнів і призовників, відправляючи їх уперед. Те, що ми б назвали гарматним м’ясом, яке призначене на забій. Просто сотні людей були вбиті, оскільки їх відправили туди з дуже слабким захистом. А потім регулярні сили "Вагнера" приходять і шукають вразливі місця в українських лініях. Але сил "Вагнера" недостатньо, щоб рухатися полем бою і довкола", – підсумував Батлер.

Загроза нового наступу росіян

У ЗМІ постійно з'являються новини, що взимку-навесні 2023-го року Росія знову спробує піти у наступ.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що окупаційна армія РФ може спробувати здійснити свій останній ривок на річницю повномасштабного вторгнення в Україну або у березні. Водночас міністр оборони України Олексій Резніков прогнозує активність на фронті з настанням весни.

Польський генерал та військовий експерт з боїв в Україні Вальдемар Скшипчак припускає, що Росія може напасти на Україну з власної території, а тема наступу з Білорусі лише відвертатиме увагу.

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