Заступниця речника Пентагону зазначила, що "не може підтвердити заяви з обох сторін" щодо причетності до вибухів на мосту.

У Сполучених Штатах прокоментували підрив Кримського мосту вранці 17 липня. Там не можуть підтвердити причетність України чи будь-якої іншої сторони інциденту на переправі, що зʼєднує окупований Крим та Росію.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву на брифінгу зробила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх. Вона додала, що "не може підтвердити заяви з обох сторін" стосовно причетності до вибухів на Кримському мосту. При цьому Сінгх зауважила, що "Крим – це частина України".

"Право говорити про свої операції залишимо за українцями", – наголосила заступниця речника Пентагону.

Відео дня

Підрив Кримського мосту

Вранці в понеділок, 17 липня, на Кримському мосту, який зʼєднує окупований півострів із Росією, пролунали вибухи. Внаслідок "бавовни" обвалився один з прольотів, рух мостом було повністю зупинено. В атаці традиційно звинуватили Україну. Міст нібито атакували двома надводними дронами.

Події на Кримському мосту прокоментували і в СБУ. Речник установи Артем Дехтяренко наголосив, що там з цікавістю спостерігають за тим, як "один із символів путінського режиму в черговий раз не витримав військового навантаження". Крім того, в СБУ пообіцяли розповісти подробиці про "бавовну" на мосту, але вже після перемоги.

Не минулося і без погроз. Після наради щодо підриву Кримського мосту російський диктатор Володимир Путін пообіцяв помститися. Він заявив, що російське Міністерство оборони вже готує відповідні пропозиції.

Вас також можуть зацікавити новини: