Вступний іспит у Південній Кореї триває 8 годин і визнаний одним із найскладніших у світі – під час його проведення навіть заборонені авіаперельоти.

У Південній Кореї вступники подали до суду на уряд через те, що вступний іспит під назвою Сунин закінчився на 90 секунд раніше, ніж мав. Вони вимагають компенсанції у кілька тисяч доларів.

Як пише BBC, група студентів вимагає виплатити їм по 15 400 доларів кожному. Саме стільки коштує рік навчання, аби перескласти вступний іспит.

Щонайменше 39 студентів підтвердили, що дзвінок пролунав раніше під час складання першого предмета іспиту, загальна тривалість якого становить 8 годин. Попри протести деяких вступників, їхні відповіді забрали.

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Проте перед тим, як приступити до тестування з наступного предмета викладачі все ж визнали помилку та повернули півтори хвилини під час обідньої перерви. Водночас вступникам заборонили виправляти вже надані відповіді, дозволивши за ці 1,5 хвилини відповісти тільки на ті питання, які вони не встигли розвʼязати. Деякі студенти не змогли зосередитися на проходженні іспиту, дехто навіть відмовився від його складання.

Сунин: що відомо про головний іспит в житті громадян Південної Кореї

Сунин – це вступний іспит, який проводять в Південній Кореї. Зважаючи на високу конкуренцію в країні, його називають одним із головних у житті корейців. При чому від результатів залежить не лише майбутня карʼєра, а навіть відносини.

Сам іспит триває 8 годин і вважається одним із найскладніших у світі. Традиційно його проводять у третій четвер листопада.

Аби вступники не відволікалися, у цей день закривають магазини, банки, більшість будівельних робіт припиняється. Крім того, забороняються авіаперельоти та проведенян військових навчань. Студентів, які спізнюються на іспит, туди підвозить поліція.

Сунин є настільки важливим, що дехто перескладає іспит по кілька разів, аби отримати бажаний результат.

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