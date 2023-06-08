Кожен третій громадянин України в Польщі заявляє, що його діти користуються виключно польською системою освіти.

Половина громадян України, які проживають у Польщі, приїхали до країни з дітьми віком до 18 років. Про це йдеться в дослідженні "Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи" Міграційної платформи EWL, Фундації EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Дослідження показало, що порівняно з 2021 роком відсоток громадян України, які перебувають у Польщі з дітьми, зріс вп’ятеро - з 11% до 50%. До Польщі з дітьми приїхали не лише воєнні біженці (66%), а й економічні мігранти, які живуть у цій країні (40%).

Кожен третій громадянин України в Польщі заявляє, що його діти користуються виключно польською системою освіти. У свою чергу, 38% респондентів визнають, що діти вчаться одночасно у польських та українських школах. 27% респондентів користуються тільки українською системою освіти.

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У випадку з воєнними біженцями цей розподіл дуже рівномірний. Українську та польську системи освіти вказали по 32% респондентів, обидві – 34%. У довоєнних мігрантів відчувається перевага польської системи освіти (32%) або поєднання польської та української систем. Лише 22% людей, які приїхали до Польщі до початку війни, заявляють, що їхні діти користуються виключно українською системою освіти.

Питання забезпечення догляду за дітьми з метою розширення можливостей працевлаштування та професійного розвитку батьків довоєнні мігранти з України оцінюють більш позитивно, ніж біженці (40% проти 38%). Варто, однак, зауважити, що у випадку кожної з двох груп респондентів негативна оцінка цього діапазону є однаково високою. На думку авторів дослідження, це чіткий сигнал до дії, якщо польська економіка залежить від ефективної професійної активізації жінок.

Українські біженці в Польщі

Влада Польщі планує скасувати стан епідемічної загрози з 1 липня. Це означає, що візи та посвідки на проживання іноземців автоматично продовжувати більше не будуть.

89% українських біженців у Польщі не має сумнівів, що після закінчення війни польсько-українські взаємини будуть кращими, ніж до початку повномасштабної аґресії. Наразі майже 40% українських біженців не планують повертатися в Україну з Польщі.