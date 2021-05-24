Онлайн-книгарні виступають проти такого рішення.

Польська Книжкова Палата ініціювала законопроєкт, який забезпечить фіксовану ціну на книги на польському ринку.

Про це пише Читомо.

Ціни будуть зафіксовані на 12 місяців. Це дозволить продавцям запропонувати знижку до 5% максимум при звичайних продажах і до 15% на книжкових ярмарках.

Читайте такожWP: Син Байдена написав в мемуарах, як "пропив" гроші від BurismaОнлайн-книгарні виступають проти такого рішення. Вони вважають, що це підірве продажі та обмежить доступ до них менш заможних читачів.

Наразі інформації про фінальну версію проєкту немає.

Відзначається, що 13 європейських країн мають фіксовані ціни на книжки, враховуючи Австрію, Німеччину, Угорщину, Італію, Нідерланди, Норвегію та Іспанію. Такого ж правила дотримуються Японія, Аргентина та Мексика.

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Автор: Людмила Жерновська