Нападника заарештували, а його справу передали в прокуратуру.

У польському місті Вроцлав громадянин України, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, поранив ножем іншого українця в ніч з 2 на 3 січня.

Він намагався атакувати й поліцейських, коли вони прибули на місце інциденту, пише НВ із посиланням на Wirtualna Polska.

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Як повідомляється, поліцейські прибули на виклик, аби вгамувати й затримати 28-річного українця, який поранив ножем чоловіка, теж громадянина України. Потім він напав з ножем на правоохоронців, але їм вдалося швидко його зупинити.

Потерпілого доставили до лікарні, загрози його життю немає. Нападника заарештували, а його справу передали до прокуратури.

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Автор: УНІАН