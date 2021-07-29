Автобус віз дітей додому з літнього табору, однак врізався у вантажівку. Постраждали 13 людей.

У Лодзькому воєводстві в Польщі у ДТП потрапив автобус з дітьми. Постраждали 13 людей.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Автобус віз дітей додому з літнього табору, однак водій в'їхав у вантажівку. Ударом розтрощило передню частину автобуса, а через аварію на кілька годин перекрили автостраду.

Легкі травми - переважно садна, порізи та синці - отримали 13 людей: 11 неповнолітніх, а також водій та ще один дорослий.

Як зазначає RMF 24, загалом в автобусі було 43 людини: 39 дітей, троє вихователів та водій. Після аварії людям надали другий автобус, який відвіз їх до навчального закладу неподалік.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова