У Лодзькому воєводстві в Польщі у ДТП потрапив автобус з дітьми. Постраждали 13 людей.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Автобус віз дітей додому з літнього табору, однак водій в'їхав у вантажівку. Ударом розтрощило передню частину автобуса, а через аварію на кілька годин перекрили автостраду.
Легкі травми - переважно садна, порізи та синці - отримали 13 людей: 11 неповнолітніх, а також водій та ще один дорослий.
Як зазначає RMF 24, загалом в автобусі було 43 людини: 39 дітей, троє вихователів та водій. Після аварії людям надали другий автобус, який відвіз їх до навчального закладу неподалік.
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