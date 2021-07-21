40-річний водій мікроавтобуса виїхав з другорядної дороги на головну і протаранив вантажівку.

Серйозний дорожньо-транспортна пригода сталася в Івано-Франківській області. В результаті аварії постраждали вісім осіб, з них шестеро дітей.

Про це повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області у Facebook.

Інцидент стався о 12:35 у Делятині Надвірнянського району.

За попередньою інформацією, 40-річний водій мікроавтобуса Volkswagen Transporter виїхав з другорядної дороги на головну, де протаранив вантажівку DAF, за кермом якої перебував 26-річний житель Надвірнянського району.

Читайте такожПід Луцьком легковий автомобіль з 12 людьми влетів у дерево (фото)В результаті аварії мікроавтобус розбитий вщент. При цьому вісім осіб отримали різні травми. Серед постраждалих водій мікроавтобуса, 38 - річний пасажир, а також шестеро дітей-17, 15, 13, 11 і восьми років.

Всі пасажири з Житомирської області.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Кривому Розі вантажівка "Мерседес" протаранила припаркований автомобіль і влетів у будівлю торгового центру.

За попередньою інформацією, у водія стався напад епілепсії. Разом з ним в салоні знаходилися двоє вантажників. Всі три людини з автомобіля госпіталізовані.

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Автор: Анастасія Горбачова