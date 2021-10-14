Національний географічний інститут повідомив про те, що протягом дня на острові сталося понад 60 землетрусів.

На іспанському острові Ла-Пальма триває виверження вулкану Кумбре-В'єха.

Про це повідомляє el Pais. На цей час вулиці покриті товстим шаром попелу. Жителі разом з рятувальниками намагаються розгрібати купи вулканічного попелу.

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Національний географічний інститут повідомив про те, що протягом дня на острові сталося понад 60 землетрусів.

Найбільше з них магнітудою 4,5 зареєстровано на глибині 37 кілометрів.

Це найсильніші підземні поштовхи, зареєстровані з початку сейсмічного удару, що передував виверженню вулкана. Потоки лави вже зруйнували 1548 будівель і покрили територію в 680,4 гектар.

Виверження вулкану: що відомо

Виверження вулкану почалося 19 вересня. З найближчих районів було евакуйовано понад 6000 осіб.

Закритий аеропорт Ла-Пальма. За тиждень до виверження на острові з населенням майже 85 тис. осіб фіксували підвищення сейсмічної активності. Тоді сталося більше тисячі підземних поштовхів магнітудою до 3,4.

Автор: Олена Коваленко