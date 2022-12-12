З 2012 року через програму "золотих віз" Португалія залучила 6,6 млрд євро інвестицій.

Через намір уряду Португалії припинити програму з "золотих віз", цікавість до неї в листопаді зросла майже на 50%.

Нагадаємо, в Португалії інвестиції через "золоті візи" дають іноземцям право на проживання в країні та можливість подорожувати без віз по всій Шенгенській зоні.

Дані Служби з питань іноземців та кордонів Португалії показали, що інвестиції через "золоті візи" у листопаді збільшилися на 48% у порівнянні з жовтнем до 65 млн євро – це на 41% більше, ніж за той же місяць минулого року, пише Reuters.

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З 2012 року через програму "золотих віз" Португалія залучила 6,6 млрд євро інвестицій, в основному з Китаю, Бразилії та Туреччини. Основна частина цієї суми була вкладена в нерухомість. Це викликало здорожчання нерухомості і оренди житла у країні. У зв'язку з чим Єврокомісія закликала припинити подібні програми з міркувань безпеки.

Португальська програма "золотих віз"

Португалія започаткувала цю програму в 2012 році. Вона передбачає надання посвідки на проживання тим, хто інвестує понад 280 тис. євро в нерухомість чи понад 250 тис. євро у мистецтво, створить щонайменше 10 робочих місць чи вкладе в економіку країни 1,5 млн євро або більше.

В березні Португалія вирішила припинити видачу "золотих віз" громадянам РФ і Білорусі через вторгенння в Україну. У цьому році росіяни подали 10 запитів на "золоті візи" Португалії, але всі вони були відхилені. Загалом з моменту запуску цієї програми Португалія видала "золоті візи" 431 гомадянину РФ.

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