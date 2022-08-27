Анналена Бербок все ж вважає, що не варто притягати до відповідальності всіх росіян за війну

У Німеччині готові до компромісу з питання видачі туристичних віз для в'їзду в Шенгенську зону громадянам Російської Федерації. Німецький міністр закордонних справ Анналена Бербок впевнена, що спільними зусиллями можна знайти рішення.

Про це пише Deutsche Welle

"Відомство федерального канцлера і міністерство закордонних справ Німеччини згодні, "що спільними зусиллями в Європі ми знайдемо рішення", яке дозволить врахувати" виправдані" побоювання і прагнення всіх сторін", - зазначила Бербок.

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Водночас вона вважає, що не варто притягати до відповідальності всіх громадян РФ за війну, розв'язану російським президентом Володимиром Путіним. Бербок підкреслила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц ніколи не говорив, що має бути введена загальна заборона для росіян на в'їзд до Європейського Союзу.

Заборона на видачу віз для громадян Росії - що відомо

За заборону на видачу шенгенських віз громадянам РФ виступили п'ять країн: Естонія, Литва, Чехія, Фінляндія і Данія. Перша країна зі списку вже реалізувавши обмеження на в'їзд.

У Росії на тлі подібних заяв за останні два тижні кількість заявок на шенгенську візу зросла на 40%, а чиновники з РФ пригрозивши відповіддю на заборону.

Чехія, яка головує в Раді ЄС, має намір запропонувавши своїм країнам розглянути припинення видачі шенгенських віз для росіян на засіданні в кінці серпня. На думку представників держави, це може бути дуже ефективна санкція.

При цьому у Латвії розглядають можливість анулювати візи і посвідки на проживання для росіян, які підтримують війну проти України.

14 серпня дипломати Польщі заявили про те, що працюють над забороною видачі віз громадянам Російської Федерації. Рішення з цього питання може бути вже в найближчі тижні.

18 серпня Данія заявила про те, що обмежить видачу віз росіянам незалежно від рішення ЄС. 18 серпня стало відомо про те, що росіянам доведеться чекати фінські візи за 5 місяців.

19 серпня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав країни Євросоюзу анулювати видані росіянам туристичні багаторазові шенгенські візи.

Проте проти візових санкцій виступає канцлер Німеччини Олаф Шольц. За його словами, не можна закривати кордони, адже є російські громадяни, які не підтримують війну і тікають від режиму Путіна. Крім німецького канцлера проти заборони на в'їзд російських туристів до Євросоюзу виступили також в Греції та на Кіпрі, в Португалія, Швеція. Проте в парламенті Чехії підтримали "візовий бан" ЄС для громадян Російської Федерації.

Також глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель виступив проти пропозиції заборонити видачу шенгенських віз громадянам РФ.

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