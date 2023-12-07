Лондон звинуватив ФСБ РФ у спробах "втрутитися в британську політику".

Уряд Великобританії звинуватив ФСБ Росії в "спробах кібервтручання" у британську політику і ЗМІ. Під удар потрапили члени парламенту, журналісти та інші особи.

"Сьогодні я можу підтвердити, що російські федеральні служби безпеки, ФСБ, стоять за постійними зусиллями щодо втручання в наші демократичні процеси. Вони націлилися на членів цієї палати та палати лордів. Вони націлилися на державних службовців, журналістів та НУО (неурядові організації). Вони націлилися на високопоставлених осіб і організації з чітким наміром - використовувати отриману інформацію для втручання в британську політику", - цитує представника МЗС Британії в Палаті громад Лео Догерті видання The Guardian.

За його словами, група, пов'язана з російською ФСБ, "вибірково зливає і публікує конфіденційну інформацію".

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"Ми хочемо бути настільки відкритими, наскільки це можливо, з Палатою представників і британською громадськістю. Наша прихильність прозорості різко контрастує зі спробами наступників КДБ впливати з тіні. Центр 18, підрозділ ФСБ Росії, брав участь у ряді операцій з кібершпигунства, спрямованих на Сполучене Королівство. Star Blizzard, кібергрупа, яка, за оцінкою Національного центру кібербезпеки, майже напевно підпорядковується Центру 18, відповідальна за ряд шкідливих дій, спрямованих проти британських парламентаріїв від різних партій", - вказав дипломат.

Відзначається, що депутати раніше скаржилися на те, що стали жертвами хакерів, а Бен Бредшоу з Лейбористської партії заявив в 2019 році, що, на його думку, він піддався втручанню з боку Росії. У 2017 році російський уряд також підозрювали у причетності до кібератаки на парламент, яка зламала десятки облікових записів електронної пошти, що належать депутатам та колегам.

У доповіді парламентського комітету з питань розвідки та безпеки у 2020 році зазначалося, що британський уряд та спецслужби не змогли провести належну оцінку спроб Кремля втрутитися у референдум щодо Brexit 2016 року.

Передбачається, що жертвами спроб злому з боку Росії стали сотні людей по всій Великобританії, причому об'єктами атак були не тільки офіційні, а й особисті електронні поштові скриньки.

Депутатам парламенту в Лондоні повідомили, що після розслідування, проведеного Національним агентством по боротьбі зі злочинністю, щодо двох членів хакерської групи Star Blizzard будуть введені санкції. Міністерство закордонних справ назвало Андрія Корінця та співробітника ФСБ РФ Руслана Перетятька.

За словами Догерті, російський посол був викликаний в МЗС, щоб йому пояснили, що "ці дії мають наслідки". Передбачається, що посол був недоступний, коли його викликали, і чиновники замість цього зустрілися з високопоставленим членом російського уряду, щоб висловити стурбованість з приводу спроб втручання в демократичні процеси.

Атаки російських хакерів - дані з України

В аналітичному звіті Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомляється, що протягом січня-червня 2023 року кількість кібератак проти України зросла до 762 зареєстрованих інцидентів, що більш ніж удвічі вище показників другої половини минулого року.

У Держспецзв'язку зазначають, що основними мішенями для зловмисників є п'ять секторів: численні приватні компанії в секторі медіа та телекомунікацій, місцеві органи влади, організації сектору безпеки і оборони та урядові установи. Також відзначаються цілеспрямовані атаки проти підкатегорії місцевих органів влади в межах державного сектора.

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