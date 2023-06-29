Михайло Ведерніков повідомив про смерть 14 російських військових.

Губернатор Псковської області Російської Федерації Михайло Ведерников вперше визнав втрати серед військових під час боїв з добровольчими підрозділами "Російський добровольчий корпус" та Легіону" Свобода Росії " в Бєлгородській області. Він вказав, що загинули 14 людей.

"Похорони проходили минулого і цього тижня. На жаль, це не останні траурні заходи. На даний момент нам відомо як мінімум про 14 загиблих в ті дні", - заявив російський чиновник у своєму Telegram-каналі.

При цьому він вказав, що 10 військовослужбовців потрапили в полон, але трьох з них вже повернули.

Операція російських добровольців у Бєлгородській області РФ - що відомо

Бійці "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" здійснили низку рейдів на територію Російської Федерації, зокрема на територію Білгоросдкої області.

У червні російські добровольці заявили, що контролюють село Нова Таволжанка Бєлгородської області, а на 7 червня вони контролювали населений пункт сьомий день. Повідомлялося, що в цьому селі був убитий 52-річний начальник оперативного угруповання "Білгород" Андрій Стесєв, а 9 червня стало відомо про загибель командира Данила Мазника.

Пізніше у РДК заявили про передачу РФ російських військовополонених, що склали зброю в районі Нової Таволжанки.

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