Вибух гранати оглушив кількох людей, але ніхто не постраждав.

На вечірці у Ризі журналістам Російської служби BBC кинули під ноги навчальну гранату.

Як повідомила "Нова газета Європа", інцидент стався у барі Čē пізно ввечері. До 23:00 у закладі, крім журналістів, майже не залишилось відвідувачів. Приблизно в цей час двері відчинились і всередину заглянув чоловік, який кинув гранату.

За словами очевидців, це була навчальна граната РГД-5. Вона вибухнула і оглушила кількох людей. Нападника намагались затримати, але він втік на чорній BMW. Журналісти зафіксували номер машини.

Відео дня

На місці подій наразі працюють співробітники правоохоронних органів. Журналісти переконані, що напад пов'язаний із їхньою професійною діяльністю. За попередньою інформацією постраждалих немає.

Напади на російських журналістів

Влітку УНІАН розповідав про хвилю отруєнь російських журналістів у Європі.

Олена Костюченко, яка зробила серію репортажів для "Нової газети" з прифронтових українських міст, включаючи Херсон і Маріуполь, розповіла, що її могли отруїти минулої осені в Німеччині. Вона помітила різке погіршення здоров'я та ознаки отруєння. Її редакція припинила існування і видалила воєнні репортажі через тиск російських силовиків.

Водночас в Тбілісі могла бути отруєна журналістка "Ехо Москви" Ірина Баблоян, а також президент Фонду "Вільна Росія" Наталія Арно могла бути отруєна в Празі.

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