The Insider детально вивчив обставини цих отруєнь разом з лікарями - експертами з отруйних речовин.

Російська журналістка Олена Костюченко розповіла, що її могли отруїти минулої осені в Німеччині. Вона помітила різке погіршення здоров'я та ознаки отруєння під час поїздки до Мюнхена в жовтні 2022 року.

Як пише пише The Insider, перші ознаки отруєння журналістка виявила через півдня після того, як приїхала в Мюнхен вранці 18 жовтня. Увечері того ж дня вона помітила у себе проблеми з концентрацією, головні болі, сильну задишку при ходьбі і відсутність сил. Наступного ранку до цих симптомів додали біль у животі та запаморочення.

Однак через бюрократичну тяганину у Костюченка не змогли вчасно взяти аналізи, які б точно показали наявність токсинів у крові.

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На початку війни Костюченко зробила серію репортажів для "Нової газети" з прифронтових українських міст, включаючи Херсон і Маріуполь. Однак після того, як РКН попередив редакцію, редакція призупинила діяльність і видалила репортажі.

The Insider стверджує, що в Тбілісі могла бути отруєна журналістка "Ехо Москви" Ірина Баблоян, а також президент Фонду "Вільна Росія" Наталія Арно могла бути отруєна в Празі.

В кінці липня про отруєння в Берліні писала любов Соболь. Лікарі, опитані виданням, відзначають, що симптоми, з якими зіткнулася Соболь, не можуть бути пояснені отруєнням.

Отруєння, організовані РФ-деталі

У 2020 році російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано в літаку, на якому той летів з Томська до Москви. Через це повітряне судно екстрено посадили в аеропорту Омська. У штабі Навального припускають, що Олексія отруїли чимось, підмішаним в чай.

Політика евакуювали з лікарні Омська 22 серпня. Зараз він знаходиться в німецькій клініці. 24 серпня в Німеччині підтвердили отруєння опозиціонера.

2 вересня стало відомо, що експерти з лабораторії Бундесверу виявили в організмі Олексія Навального сліди отрути з групи "Новачок". Таким чином, Навальний був отруєний нервово-паралітичною бойовою речовиною.

4 вересня стало відомо, що експерти Мюнхенського інституту фармакології і токсикології Збройних сил ФРН знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новачок" у крові, сечі і на шкірі Навального, а також на пляшці, з якої він пив.