Його доставили до лікарні, але врятувати не змогли. Причину смерті генерала не уточнюють.

У Рязанській області РФ помер колишній керівник Служби охорони на Кавказі (ФСО) Росії генерал-лейтенант Геннадій Лопирьов.

Як пише російське пропагандистське агентство "РИА-Новости", він перебував у виправній колонії №3, де відбував покарання за звинуваченням в отриманні хабарів.

Зазначається, що у Лопирьова погіршився стан здоров'я, і його терміново доставили в Рязанську обласну лікарню. Попри зусилля медиків, врятувати генерала не вдалося. Водночас саму причину смерті не повідомляють.

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Смерті ті відсторонення серед військової еліти РФ

За даними британської розвідки, чистки у російській армії стали новим потрясінням для військової еліти РФ, що призвело до загострення та суперечок між російським командуванням. У Росії вже відсторонили 15 офіцерів.

Минулого місяця у Краснодарі застрелили заступника начальника міського відділу з мобілізаційної роботи та командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького.

Сьогодні, 16 серпня, УНІАН повідомляв про смерть заступника міністра оборони Росії - начальника Головного військово-політичного управління МО Геннадія Жидко. Зазначається, що він помер в Москві на 58-му році життя після тривалої хвороби.

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