У Рязанській області РФ помер колишній керівник Служби охорони на Кавказі (ФСО) Росії генерал-лейтенант Геннадій Лопирьов.
Як пише російське пропагандистське агентство "РИА-Новости", він перебував у виправній колонії №3, де відбував покарання за звинуваченням в отриманні хабарів.
Зазначається, що у Лопирьова погіршився стан здоров'я, і його терміново доставили в Рязанську обласну лікарню. Попри зусилля медиків, врятувати генерала не вдалося. Водночас саму причину смерті не повідомляють.
Смерті ті відсторонення серед військової еліти РФ
За даними британської розвідки, чистки у російській армії стали новим потрясінням для військової еліти РФ, що призвело до загострення та суперечок між російським командуванням. У Росії вже відсторонили 15 офіцерів.
Минулого місяця у Краснодарі застрелили заступника начальника міського відділу з мобілізаційної роботи та командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького.
Сьогодні, 16 серпня, УНІАН повідомляв про смерть заступника міністра оборони Росії - начальника Головного військово-політичного управління МО Геннадія Жидко. Зазначається, що він помер в Москві на 58-му році життя після тривалої хвороби.