Окупант у 2022 році виконував обов'язки командувача Східного військового округу.

Прокремлівські ЗМІ пишуть про смерть заступника міністра оборони Росії - начальника Головного військово-політичного управління МО Геннадія Жидко.

Він обіймав посаду заступника міністра оборони РФ, а в травні-липні 2022 року командував усім окупаційним угрупуванням ЗС РФ в Україні, змінивши на цій посаді генерала Дворнікова.

"Колишній заступник міністра оборони Росії і керівник штабу угруповання Збройних сил РФ в Сирії, Герой Росії генерал-полковник Геннадій Жидко помер в Москві на 58-му році життя після тривалої хвороби", - повідомив губернатор Хабаровського краю Михайло Дегтярьов.

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Втрати РФ в Україні - подробиці

Генеральний штаб Збройних сил оновив інформацію про загальні бойові втрати РФ у війні проти України. Як зазначається у зведенні, з 24 лютого 2022 року російські окупанти втратили 255 570 осіб. 650 загарбників ліквідовано за останню добу.

У Краснодарі застрелили заступника начальника міського відділу з мобілізаційної роботи і командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького. 42-річний Станіслав Ржицький вирушив о восьмій годині на ранкову пробіжку. Невідомий підстеріг його біля спорткомплексу "Олімп" і вистрілив чотири рази в спину і груди Ржицького, після чого зник з місця події.

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