Загалом у РФ вже відсторонили 15 офіцерів.

Чистки у російській армії стали новим потрясінням для військової еліти РФ, що призвело до загострення та суперечок між російським командуванням.

"Погіршення стосунків у Збройних силах Росії є різкішим, ніж будь-коли. Російські генерали та старші офіцери були звільнені, відсторонені або пропали безвісти", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії в Twitter.

Зокрема, у відомстві нагадали про відсторонення генерала Івана Попова та генерал-майора Володимира Селіверстова, які різко розкритикували міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Водночас доля генерала Сергія Суровікіна досі невідома. Він зник наприкінці червня, після невдалого бунту бойовиків ПВК "Вагнера".

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За даними Міноборони Британії, у Росії вже відсторонили 15 офіцерів.

Кадрові чистки "генералітету" РФ - що відомо

У РФ після невдалого бунту очільника ПВК "Вагнера" Євген Пригожина почалися масштабні чистки серед генералітету армії і в Міноборони РФ. Ходили чутки, що вони могли таємно підтримати "вагнерівців" у дні 23-24 червня.

Про відставку командира тульської 106-ї дивізії ВДВ генерал-майора Селіверстова стало відомо 15 липня. Того ж дня відсторонили від командування 7 десантно-штурмовою дивізією генерал-майора Олександра Корнєва.

Крім того, був відсторонений командувач 58-ю армією генерал-майора Івана Попов. Він заявив, що це сталось нібито за правдиву доповідь про складну ситуацію на територіях.

Колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що Росія близька до нової спроби збройного військового бунту.

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