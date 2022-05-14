Дату проведення референдуму призначили на 17 липня 2022 року.

Очільник сепаратистського регіону Грузії Південна Осетія Анатолій Бібілов 13 травня підписав указ про проведення "референдуму" щодо входження цієї території до складу Росії.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Призначити референдум Республіки Південна Осетія щодо питання "Ви підтримуєте об’єднання Республіки Південна Осетія та Росії?". Дату проведення референдуму призначити на 17 липня 2022 року", – йдеться в указі.

У Південній Осетії, чию незалежність від Грузії визнають лише кілька держав світу, 8 травня відбулося повторне голосування на "президентських виборах". Чинний фактичний очільник регіону Бібілов визнав свою поразку лідеру опозиції Алану Гаглоєву.

Ситуація в Південній Осетії

Влада самопроголошеної республіки підтримує Росію в її агресії проти України. 30 березня Бібілов заявив, що найближчим часом буде зроблено "юридичні кроки" щодо вступу регіону до складу РФ, і назвав Росію "історичною батьківщиною" південних осетин.

Грузія та переважна більшість країн світу вважають сепаратистські Абхазію та Південну Осетію територіями, окупованими Росією. Майже все населення регіону має російське громадянство.