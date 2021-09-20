Доморощені Пеннівайзи наводять жах на учнів та їхніх батьків.

Батьки Сінгапуру поскаржилися в поліцію на дивного клоуна, який підходили до дітей в різних початкових школах. Правоохоронці розслідують інцидент.

Як повідомляє Channel News Asia, в мережі з'явилися фото, на яких видно чоловіка в костюмі клоуна і з моторошним гримом біля однієї з початкових шкіл.

Адміністрація школи Тао Нан повідомила батькам, що поліція попередила їх про людей, одягнених в клоунів, "тиняються по початкових школах і просять учнів слідувати за ними". Крім того, в повідомленнях говориться, що люди в костюмах клоунів пропонували дітям гроші, щоб вони пішли за ними.

Правоохоронці перевіряють скарги батьків.

У свою чергу адміністрація навчального центру Speech Academy Asia вже вибачилася за те, що її співробітник в костюмі клоуна стояв біля входу в різні початкові школи. За їхніми словами, дітям ніхто ніякі гроші не пропонував, а це була всього лише рекламна акція для залучення нових учнів. При цьому в навчальному центрі вказали, що раніше подібні презентації вони проводили в торгових центрах, але цього разу вирішили змінити локацію.

Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня, у російському місті Перм стався розстріл у навчальному закладі: 18-річний стрілець Тимур Бекмансуров убив вісім учнів університету. Його зміг зупинити тільки співробітник патрульної поліції, який поранив нападника. Його госпіталізували, проте незабаром він помер від отриманих поранень.

Як раніше повідомляв УНІАН, у зоопарку Сінгапуру вперше народилося дитинча панди. Малюк поміщається в долоньку. Він народився у панди на ім'я Джіа Джіа. Вона не відходить від малюка і стежить за кожним його кроком.

Автор: Анастасія Горбачова