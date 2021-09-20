Під час затримання стрілок отримав серйозні поранення в груди і стегно.

Тимур Бекмансуров, який 20 вересня влаштував стрілянину в Пермському державному університеті, помер у реанімації.

Про це повідомляє Telegram-канал 112.

"За інформацією нашого джерела, 18-річний стрілок Тимур Бекмансуров помер у лікарні під час операції", - йдеться у повідомленні.

Також про смерть студента повідомляє "Коммерсантъ", посилаючись на кілька джерел у правоохоронних органах.

Нагадаємо, що під час затримання стрілок отримав серйозні поранення в груди і стегно. Його у вкрай важкому стані доставили в лікарню і підключили до ШВЛ.

Читайте такожОпубліковано відео "ліквідації" стрілка у пермському університеті

Стрілянина в Пермському університеті: що відомо

Вранці 20 вересня в Росії в Пермському Державному університеті сталася стрілянина. Очевидці стверджують, що, рятуючись від стрілка, студенти і викладачі стрибали з вікон навчального корпусу.

В результаті бійні постраждали 27 осіб, з них вісім загинули.

Вбивцею виявився 18-річний Тимур Бекмансуров. Відомо, що він "давно думав і мріяв" про те, щоб влаштувати стрілянину.

Поранив і знешкодив Бекмансурова співробітник ДПС, молодший лейтенант поліції Костянтин Калінін з екіпажу, який першим прибув до університету екіпажу.

Автор: Денис Прядко