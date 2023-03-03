Якщо фігурантів справи визнають винними, їм загрожує до 35 років ув'язнення.

У США арештовано двох чоловіків за звинуваченням у незаконному експорті авіаційних технологій в РФ.

Як повідомляє Associated Press, громадяни США Сиріл Грегорі Буяновскі і Дуглас Робертсон звинувачуються в змові для експорту товарів без ліцензії, фальсифікації та неподанні електронної інформації про експорт, а також контрабанді товарів з порушенням законодавства США.

Розслідування справи ведуть ФБР і управління експортного контролю Міністерства торгівлі США. За даними мін'юсту США, Буяновські і Робертсон були власниками компанії KanRus Trading Co, що поставляє авіаційну електроніку російським компаніям. Також компанія надавала послуги з ремонту обладнання для літаків російського виробництва.

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Згідно з обвинувальним висновком, фігуранти з 2020 року порушували закони США про експорт, приховуючи і фальсифікуючи дані про одержувачів товарів і послуг, і організували поставку обладнання через треті країни. Зокрема, у лютому 2022 року вони намагалися відправити до РФ партію авіаційної радіоелектроніки, яка була затримана владою через відсутність ліцензії на експорт до РФ, а з травня по липень перевозили техніку без ліцензій до РФ через Вірменію та Кіпр.

Якщо Буяновські та Робертсона визнають винними, їм загрожує до 35 років ув'язнення.

Санкції США проти РФ

США різко посилили санкції та фінансові обмеження проти РФ з 24 лютого 2022 року. Разом з численними санкціями проти російських олігархів і компаній, експортний контроль покликаний обмежити доступ РФ до комп'ютерних чіпів та іншої електроніки, необхідних для оснащення армії.

Після річниці російського вторгнення в Україну влада США заявила, що посилить заходи та санкції щодо осіб та організацій, які допомагають Кремлю у придбанні зброї та технологій для армії.

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