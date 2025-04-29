Конгресмен-демократ подав сім статей про імпічмент американському президенту і назвав, у чому звинувачує Трампа.

Конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар подав до Палати представників США статті про імпічмент президента Дональда Трампа.

"Я вніс статті про імпічмент президента Трампа. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не бореться за Америку. Він руйнує це і ставить під загрозу нашу демократію", - повідомив Танедар у соцмережі Х.

Конгресмен уточнив, що подав сім статей про імпічмент Трампу, звинувативши його в різних серйозних порушеннях. Зокрема, Танедар звинувачув Трампа в незаконному скороченні фінансування деяких урядових відомств через Департамент ефективності уряду (DOGE), без дозволу Конгресу.

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Ще однією причиною для імпічмену Танедар вважає агресивну тарифна політику Трампа. Безпрецедентні мита негативно вплинула на міжнародну економіку. Також конгресмен заявив про тиск Трампа на журналістів, порушення Першої поправки до Конституції США, яка гарантує свободу слова, хабарництво та втручання в роботу судової системи, а також незаконний збір особистої інформації громадян.

"Стаття сьома – тиранічне перевищення повноважень. Трамп намагається сконцентрувати необмежену владу і зруйнувати конституційні межі президентства. В нашій країні президенти, а не королі. Це не просто проступок – це проступок, що підпадає під імпічмент", – заявив Танедар.

Імпічмен Трампу - головні новини

Раніше у квітні член Палати представників США від Техасу Ел Грін заявив, що в найближчі 30 днів висуне статті імпічменту проти американського президента Дональда Трампа. За його словами, нинішній глава Білого дому "не заслуговує обіймати свою посаду".

Раніше український дипломат і політик Роман Безсмертний заявив, що президент США Дональд Трамп успішними, твердими кроками йде до імпічменту. За його словами, американський лідер, зачіпаючи Канаду, чіпляє одну з найбагатших сімей у світі - Рокфеллерів.

"Він цього, на жаль, не розуміє. Його попереджають, але він же лізе в пащу імпічменту. І він її все-таки отримає в цій ситуації", - сказав дипломат.

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