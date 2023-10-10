Іран вже давно підтримує ХАМАС та інші терористичні мережі по всьому регіону, зазначив Кірбі.

У США прокоментували напад терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль. Хоча прямих доказів участі Ірану в атаці у американських спецслужб немає, очевидно, що він тут замішаний.

Таку заяву зробив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в ефірі MSNBC. За його словами, слід взяти до уваги підтримку, яку Іран протягом багатьох років надавав ХАМАСу.

"Іран вже давно підтримує ХАМАС та інші терористичні мережі по всьому регіону ресурсами, можливостями, тренуваннями. В цьому відношенні очевидно, що Іран тут замішаний. Але з точки зору конкретних доказів такого роду атак, у нас немає нічого", – зазначив він.

Відео дня

Напад ХАМАС на Ізраїль

Як відомо, рано вранці в суботу, 7 жовтня, терористичне угруповання ХАМАС напало на Ізраїль. З боку сектора Гази в напрямку ізраїльських міст випустили тисячі ракет. Бойовики прорвалися на територію країни як по землі, так і з повітря, почавши вбивати мирне населення і солдатів в прикордонних з Газою населених пунктах.

У той час неподалік від сектора Гази – в кібуці Реїм – проходив музичний фестиваль. ХАМАС убив там десятки людей-в Ізраїлі заявили, що виявили на місці понад 200 тіл, ще десятки людей були вбиті в спробах врятуватися прямо на дорогах.

Всього, за офіційними даними, загинули близько 900 осіб, понад 2 тисячі поранені, з них сотні у важкому стані і більше 20 – у критичному. Відомо, що серед загиблих двоє українок. Перевіряється інформація про можливу загибель трьох українців в Ізраїлі і самому секторі Гази.

У відповідь на атаки бойовиків ізраїльські війська завдають ударів по сектору Гази. Водночас Ізраїль був обстріляний з боку Лівану – ЦАХАЛ також завдав удару у відповідь.

В Ізраїлі призвали вже 300 тисяч резервістів. Раніше прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу оголосив, що країна вступає в довгу і важку війну.

9 жовтня Армія оборони Ізраїлю оголосила, що відновила контроль над усіма містами, які знаходяться на кордоні з сектором Гази. При цьому головний представник армії контр-адмірал Даніель Хагарі зазначив, що на території країни все ще можуть перебувати бойовики.

Вас також можуть зацікавити новини: