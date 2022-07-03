На Дніпропетровщині сталася пожежа у житловому будинку. У вогні живцем згоріло немовля.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області.
Пожежа сталася 2 липня, у селі Олексіївка Софіївської селищної територіальної громади Криворізького району, всередині одноповерхового житлового будинку. Пожежники приборкали вогонь.
"Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили дитину, 2022 року народження, без ознак життя", - повідомили у ДСНС.
Чому немовля знаходилося у будинку без нагляду та де на момент пожежі перебували батьки дитини - не повідомляються. Рятувальники наголошують на тому, що дорослі повинні слідкувати за дітьми та не залишити їх без нагляду.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Павлограді сталася масштабна пожежа на промисловому підприємстві. Рятувальники боролися з вогнем майже дві години.
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