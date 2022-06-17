Хімічної загрози населенню міста і області поки немає.

Масштабну пожежу на хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи Запорізької області ліквідували.

Про це повідомляє Запорізька ОДА.

16 червня сталася пожежа в складських приміщеннях заводу на загальній площі 800 кв. м.

"У неексплуатованій споруді зберігались лаки і фарби, які раніше використовувались в технологічному процесі. Майже дві години знадобилось рятувальникам аби приборкати пожежу. Наразі проводиться проливка та розбір конструкцій щоб запобігти повторним займанням. Завдяки правильно вибраному вирішальному напрямку гасіння вдалося запобігти розповсюдженню вогню на поруч розташовані споруди", - йдеться в повідомленні.

Хімічної загрози населенню міста і області поки немає. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місці події. Причина пожежі встановлюється. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Раніше російські війська атакували територію цеху виробництва аміаку на Сєвєродонецькому "Азоті". Над містом піднялася отруйна хмара.

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