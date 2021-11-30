Вони кажуть, що підтримують кримчан.

Радикальне ісламістське угруповання "Талібан" вважає, що окупований Крим належить Росії.

Про це заявив представник угруповання Забіхулл Муджахіда, пише Octagon Media.

За словами Забіхулла, вони хочуть мати хороші дипломатичні контакти з Росією.

"Ми хочемо, щоб в регіоні була стабільність, і не хочемо, щоб Росія воювала з якою-небудь країною. З приводу Криму я хочу сказати, що це справа України і Москви. Ми сподіваємося, що ця проблема скоро вирішиться. Не дай Боже, щоб через це трапилася війна в регіоні та інші країни використовували це в своїх цілях", - сказав він.

Читайте такожНАТО має переосмислити відносини з Білоруссю - президент ЛитвиВодночас він повідомив, що угруповання "на боці людей, які живуть у Криму".

"Якщо люди хочуть жити в Росії, ми згодні з ними", - зазначив представник "Талібану".

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові понад 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Автор: Віолетта Орлова