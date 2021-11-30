Радикальне ісламістське угруповання "Талібан" вважає, що окупований Крим належить Росії.
Про це заявив представник угруповання Забіхулл Муджахіда, пише Octagon Media.
За словами Забіхулла, вони хочуть мати хороші дипломатичні контакти з Росією.
"Ми хочемо, щоб в регіоні була стабільність, і не хочемо, щоб Росія воювала з якою-небудь країною. З приводу Криму я хочу сказати, що це справа України і Москви. Ми сподіваємося, що ця проблема скоро вирішиться. Не дай Боже, щоб через це трапилася війна в регіоні та інші країни використовували це в своїх цілях", - сказав він.
Читайте такожНАТО має переосмислити відносини з Білоруссю - президент ЛитвиВодночас він повідомив, що угруповання "на боці людей, які живуть у Криму".
"Якщо люди хочуть жити в Росії, ми згодні з ними", - зазначив представник "Талібану".
Окупація Криму Росією
Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.
18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.
Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові понад 100 українців стали "бранцями Кремля".
Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.
У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.
Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.