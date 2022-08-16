Так вона відреагувала на прохання підлітка отримати їжу.

У Техасі співробітниця Департаменту сім'ї та захисту преложила 14-річній дівчинці подумати про секс-роботу.

Про це пише NBCnews.

Дівчинку поселили в готель на час, поки шукали їй прийомну сім'ю. Вона записала на відео, як просить у співробітниці служби по захисту дітей їжу, після чого та пропонує їй стати повією.

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Мати дев'ятьох дітей Кейша Базлі розповіла Fox26, що звернулася до Департаменту за допомогою, коли у неї почалися проблеми з дочкою. Дівчинка створювала проблеми в школі і тікала з дому.

"Якби я сказала щось подібне своїй дитині, мене назвали б жахливою матір'ю. Я втратила б своїх дітей", - зазначила вона.

Комісар Департаменту у справах сім'ї та захисту в Техасі Джеймі Мастерс приїхав в округ Харріс, щоб особисто вибачитися перед Базлі і її дочкою за слова колишньої співробітниці.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Одеській області у матері, яка зловживала алкоголем відібрали 5-річну дитину. Дівчинку знайшли перехожі. Вони розповіли, що малятко повзло по вулиці рачки і було все в крові.

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