У дівчинки від народження були проблеми з тазовими кістками, їй цілком реально було допомогти.

На Одещині у матері відібрали занедбану 5-річну дівчинку, яка лізла вулицею рачки. Два тижні дитина перебувала в лікарні, потім її передали до патронатної родини.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що інцидент трапився у місті Біляївка, де проживає дівчинка. Загалом у її матері четверо дітей. Найстаршій вже 20 років, вона опікується 16-річною сестрою, ще одна 12-річна дівчинка живе з бабусею. Четверта дитина – 5-річна Мілана, яку на вулиці помітили перехожі, та були шоковані її зовнішнім виглядом – дівчинка лізла вулицею рачки, була вся в крові і люди подумали, що сталася ДТП.

За словами поліцейської ювенальної превенції Анжели Нарадько, у дівчинки від народження були проблеми з тазовими кістками, їй цілком реально було допомогти, але мати, яка зловживає алкоголем, нікому не показувала доньку.

Служба у справах дітей Біляївської ОТГ вилучила Мілану з сім’ї. Правоохоронці склали відносно матері дівчинки адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Нині вирішується питання про позбавлення жінки батьківських прав.

Два тижні дитина перебувала в лікарні, потім її передали до патронатної родини. Зараз Мілана готується до обстеження в дитячій обласній клінічній лікарні. Попереду довготривалі лікування та реабілітація. За уточненими даними, батько дівчинки помер.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Полтаві школярка народила дитину, дівчинці усього 14 років.

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