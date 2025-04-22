Болтон підкреслив, що Трамп дуже мало знає про Україну та історію регіону, тому не бачить труднощів, які насуваються.

Президенту США Дональду Трампу війна в Україні здається безглуздою, тому у нього немає причин, щоб не налагодити хороші відносини із Росією.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Телеграф" Джон Болтон - радник Дональда Трампа з нацбезпеки у 2018-2019 роках. Болтон зазначив, що Трамп вірить, що це "війна Байдена" і йому хочеться, щоб це все якнайшвидше закінчилося, аби можна було повернутися до добрих відносин із російським диктатором Путіним і Росією.

Ексрадник припустив, що Трамп сподівається на укладення з РФ якихось угод, можливо, щодо нафти.

Відео дня

"Трамп бачить світ крізь призму особистих відносин. Тобто, якщо у нього гарні особисті відносини з Путіним, він вважає, що між США та Росією добрі відносини. А якщо погані з якимось лідером — значить, і між США та тією країною погані", - пояснив колишній радник Трампа.

"У Трампа немає філософії. Він не проводить політику, яка має якийсь сенс. Він дуже трансакційний. Це означає, що він переходить від однієї угоди до іншої, не вбачаючи зв'язку між ними", - пояснив дії глави Білого дому Болтон.

Крім того він додав, що Трамп дуже мало знає про Україну та історію регіону, тому не бачить труднощів, які насуваються. Болтон додав, що Трамп не розуміє суті позиції України в цьому конфлікті та називав війну "безглуздою" - ніби боротьба за свободу та незалежність нічого не означає.

На думку Болтона, Путін може погодитися на паузу у війні, але це не означає, що він відмовився від цілей, які озвучував ще з 2005 року і які по суті зводяться до відновлення Російської імперії.

"Тож навіть якщо зараз буде пауза - це не означає, що проблема вирішена, бо в уявленні Путіна він ще не знайшов "правильної відповіді"", - сказав Болтон.

США можуть вийти з переговорів

Держсекретар Марко Рубіо заявив, що США набридла війна в Україні. Слідом за ним таку саму заяву зробив і спецпредставник Трампа Кіт Келлог. Він сказав, що США втомилися від війни РФ проти України, вона триває вже занадто довго.

Трамп також кілька разів висловлював своє невдоволення тим, що йому ніяк не вдається досягти мирної угоди між РФ та Україною.

Вас також можуть зацікавити новини: