У Трампа пояснили, чому Росія і Україна не перейшли до переговорів

В Сполучених Штатах наполягають на тому, що війну не можна вирішити на полі бою, і треба переходити до переговорів.

Росіяни не зупиняються завдавати ударів по Україні через те, що прагнуть взимку добитися значних здобутків для покращення переговорної позиції. Про це посол США в НАТО Метт Вітакер сказав в етері телеканалу Fox News.

Як заявив дипломат, США намагаються припинити війну між Росією і Україною, а президент Дональд Трамп дотримується позиції, що вбивства мають припинитися.

"Один із способів, завдяки якому ми можемо спробувати цього добитися - це укласти серію угод про припинення вогню, чи для енергетичної інфраструктури, чи для таких об’єктів як лікарні тощо. Але зараз, очевидно, що обидві сторони досі намагаються здобути перевагу", - наголосив Вітакер.

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За його словами, в Україні усвідомлюють, що входять у дуже важливу зиму, яку збираються пережити.

Зокрема, на його думку, росіяни сприймають ситуацію таким чином, що їм може вдатися отримати значні здобутки, якщо їхня стратегія спрацює.

Також посол нагадав слова Трампа про те, що Росія і Україна "ненавидять одна одну". А з обох сторін гинуть тисячі солдатів на лінії фронту, і за цим "важко спостерігати". Тому, в США відстоюють потребу укладення мирної угоди.

Як підкреслив Вітакер, Трамп невпинно працює з цією метою, але без погодження обох країн цього не відбудеться.

"І наразі, видається, що немає жодної можливості для них зустрітися разом", - додав Вітакер.

Також американський посол нагадав, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер, спеціальні представники Трампа, відвідували Москву і Київ та здобули певний прогрес під час розмов з росіянами і українцями. Вітакер зазначив:

"Здається, напевно, що є певний проблиск для потенційних тристоронніх перемовин за участі США".

При цьому, на думку дипломата, Україна і Росія хочуть здобути певну перевагу у короткотерміновій перспективі, аби покращити їхню переговорну позицію.

Утім, як зауважив Вітакер, росіяни майже не досягають успіхів на передовій, якщо взагалі досягають якихось успіхів, оскільки реальність на полі бою говорить про те, що ситуація у глухому куті.

На думку посла США, єдиним рішенням має бути дипломатичне, і що війну не вирішити на полі бою. Він сподівається, що в обох країнах усвідомлять про те, і перейдуть до переговорів щодо припинення війни.

Що цьому передувало

За даними видання The Financial Times, тему припинення ударів по об'єктах енергетики між Україною та Росією обговорювали протягом певного часу, однак Москва не виявляє до нього інтересу. Російський диктатор Володимир Путін не хоче укладати угоду до настання зими, оскільки вважає, що атаки на енергетичну інфраструктуру України можуть посилити тиск на Київ з метою змусити його піти на поступки.

При цьому, помічник російського президента Юрій Ушаков повідомив, що спадкоємний принц Абу-Дабі підтвердив Володимиру Путіну готовність Об’єднаних Арабських Еміратів надати майданчик для переговорів щодо України.

Нещодавно Джаред Кушнер констатував відсутність в України та Росії спільного бачення щодо бажаного результату та підтвердив, що найскладнішим питанням залишається територіальне.

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