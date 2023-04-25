У листі наголошується на стурбованості через стан верховенства права, демократії та дотриманням фундаментальних прав в Угорщині.

У Європарламенті лідери майже усіх політичних груп виступили із закликом до Єврокомісії не задовольняти запити Угорщини на додаткові європейські кошти.

Вони виступили з такою ініцативою через питання до демократії, верховенства права і дотримання прав людини в Угорщині, пише "Європейська правда".

До складу груп, які поставили підписи під листом, належить абсолютна більшість депутатів Європарламенту, окрім "Європейських консерваторів і реформістів".

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У листі наголошується на стурбованості через стан верховенства права, демократії та дотриманням фундаментальних прав в Угорщині. Депутати нагадали, що Будапешт проігнорував низку зауважень із Брюсселя.

"На нашу думку, це все унеможливлює позитивну оцінку щодо перших виплат за Фондом відновлення та стійкості ("ковідним фондом")", – зазначають вони.

Вони закликали призупинити виплати Угорщині за програмою ESF+ Program, яка спрямована на соціальні й освітні проєкти та реформи, через невиконання Угорщиною усіх необхідних зобов’язаннь.

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