Представники Будапешту знову потрапили до скандалу.

Керівна партія Угорщини "Фідес" організувала захід "Мир і безпека", на якому була використана карта "Великої Угорщини". На її фоні виступали різні спікери, в тому числі і голова МЗС Угорщини Петер Сійярто.

На цій карті зображено території Угорщини згідно з умовами до періоду вступу в силу Тріанонського мирного договором. У тому числі до складу окрім угорських земель входять ще й сучасні українські, австрійські, словацькі, хорватські, румунські та сербські території.

Негативно на цю карту відреагував євродепутат від Румунії Влад Георге. Він висловив своє незадоволення діями Будапешту.

Відео дня

"Угорщина – країна-член ЄС – підриває суверенітет Румунії, іншої країни-члена ЄС… Це огидно й обурливо", - написав Георге в Twitter.

Відзначимо, що це не вперше представники угорського керівництва потрапляють до таких ситуації. Вже неодноразово популяризація карти "Великої Угорщини" спричиняла конфлікти з сусідами Будапешту. Зокрема у листопаді минулого року прем’єр-міністр Віктор Орбан з’явився на футбольному матчі у шарфі з зображенням цієї карти.

Скандали, до яких причетна Угорщина: що відомо з актуального

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто зробив дивну заяву щодо війни в Україні. Він закликав припинити вогонь і навів приклад історії Угорщини про поділ країни не за лінією фронту на момент зупинки війни.

Той же Сійярто 11 квітня приїхав у Москву домовлятися про газ і нафту. Згодом стало відомо, що сторони підписали нові енергетичні угоди.

Вас також можуть зацікавити новини: