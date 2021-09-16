Росію закликали негайно звільнити Навального і його прихильників.

Європарламентар від Литви Андрюс Кубілюс закликав колег готуватися визнати парламентські вибори у Держдумі РФ недійсними у випадку надходження повідомлень про фальсифікацію результатів голосування.

Відповідна доповідь була представлена на голосуванні у ЄС 15 вересня, пише EU Reporter.

Кубілюс наголосив, що Європі варто переглянути своє ставлення до політики Кремля й стримувати російську загрозу, втручання РФ у справи країн-сусідів тощо.

У доповіді також підкреслюється, що Росію в іншому випадку повинні відсторонити від участі у міжнародних організаціях, в тому числі й від Ради Європи.

Читайте такожВ Естонії обрали нового президентаЄС має взаємодіяти з Москвою, але таке співробітництво повинне бути чітко обумовлено бажанням Кремля дотримуватися прав людини й норм міжнародного права, пояснив євродепутат.

"Співробітництво у конкретних сферах не має вести до якихось поступок щодо цінностей ЄС і ніколи не повинно ігнорувати наслідки для наших партнерів. Нам треба більше мужності, щоби зайняти тверду позицію щодо кремлівського режиму і захисту прав громадян. Ми повинні зробити так, щоби будь-яка подальша взаємодія з Кремлем залежала від готовності Путіна покінчити з агресією, репресіями і залякуванням всередині і за межами Росії", – йдеться у докладі.

Окремий пункт був присвячений проблемі визнання виборів у РФ наприкінці вересня.

"Люди у Росії повинні мати право вибору, як і люди у будь-якій демократичній країні. Коли ключові гравці опозиції й противники російської правлячої партії перебувають у в’язниці чи під домашнім арештом, тоді вибору немає. Тривалі репресії Кремля щодо опозиціонерів, вільних ЗМІ підривають легітимність і справедливість виборів. Ми повторюємо, що необхідно звільнити Олексія Навального, а також його прихильників", – підсумував Кубілюс.

Вибори у Держдуму РФ

Парламентські вибори у Держдуму РФ пройдуть наприкінці вересня. Наразі монопольне становище має президентська фракція "Єдина Росія".

Раніше Кремль дозволив залучати до виборів мешканців ОРДЛО, попри осуд міжнародної спільноти та рішучі протести МЗС України.

Громадян з незаконно розданими російськими паспортами будуть відправляти спецрейсами у Ростовську область.

Крім того, бойовики активно реєструють українців з паспортами РФ у е-системі з можливістю дистанційного голосування.

На час виборів російські найманці прикривають кордон з РФ для громадян з українським паспортом або без документу посвідчення особи.

Автор: Яна Ставська