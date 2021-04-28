В ЄС наголосили на необхідності паспорта вакцинації для вільного переміщення громадян.

У Євросоюзі вважають, що не зможуть повністю повернутися до нормального життя цього літа. Однак введення "зелених" сертифікатів для подорожей зможе наблизити європейське суспільство до звичайного життя.

Читайте такожЄС може незабаром відкрити кордони для щеплених від коронавірусу туристівПро це під час виступу на сесії Європарламенту заявив єврокомісар з юридичних питань Дідьє Рейндерс.

"Очевидно, що ми в будь-якому випадку не зможемо повністю повернутися до звичайного життя влітку 2021 року, деякі заходи обмеження доведеться зберегти", - заявив Рейндерс.

Він зазначив, що для забезпечення свободи переміщення громадян всередині ЄС необхідний "надійний інструмент", яким повинен стати covid-сертифікат. В Євросоюзі зазначили, що робота з його запуску "йде добре", повідомляє РБК-Україна.

"Необхідно запустити сертифікати вже до літа", - додав Рейндерс.

Паспорт вакцинації в Євросоюзі

Цифрові паспорти вакцинації від коронавірусу планують ввести в Євросоюзі до червня цього року.

Також повідомлялося, що Євросоюз влітку може відкрити кордони для туристів, щеплених схваленими там вакцинами. При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я досі виступає проти поїздок за сертифікатами вакцинації від COVID.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла