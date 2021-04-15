Урсула фон дер Ляєн нагадала, що COVID-паспорти будуть визнаватися скрізь в ЄС і будуть доступними для кожного.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сподівається, що "цифрові зелені сертифікати" (так звані COVID-паспорти) для подорожей в час пандемії коронавірусу будуть готові до літа.

Про це президент Єврокомісії повідомила у мікроблозі Twitter.

Зокрема, вона привітала новину про те, що посли Євросоюзу погодили переговорну позицію, яку Рада ЄС відстоюватиме у перемовинах з Європарламентом, стосовно розроблення і запровадження "цифрових зелених сертифікатів" для подорожей в час пандемії.

"Важливий крок уперед: він наближає нас ближче до нашої мети - ввести у дію сертифікати до червня, аби створити можливість європейцям безпечно подорожувати цього літа", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що ці сертифікати будуть визнаватися скрізь в ЄС і будуть доступними для кожного.

"Наразі ми повинні залишатися стриманими, але підготовка залежить від часу", - наголосила президент Єврокомісії.

Що цьому передувало

14 квітня постійні представники країн-членів Європейського Союзу у Брюсселі погодили позицію Ради ЄС для ведення переговорів між інституціями Євросоюзу стосовно запровадження "цифрових зелених сертифікатів" для подорожей в час пандемії коронавірусу.

Європарламент на пленарній сесії 26-29 квітня повинен схвалити власну позицію стосовно сертифікатів, а потім мають розпочатися переговори.

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Автор: Віталій Саєнко