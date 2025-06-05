Єврокомісія має намір спрямувати кошти, призначені для цивільних потреб, на потреби оборони.

Європейська комісія хоче використати невитрачені кошти, виділені на боротьбу з Covid-19, для стимулювання виробництва в оборонній промисловості та фінансування закупівель зброї для армій країн ЄС. Це стане серйозною зміною в пріоритетах бюджету.

Видання Euractiv пише, що, згідно з повідомленням Комісії, кошти з Фонду відновлення і стійкості ЄС (RRF) "можуть підтримати добровільні національні внески в майбутню Європейську програму оборонної промисловості", також відому як EDIP.

Програма спрямована на те, щоб допомогти європейській оборонній промисловості збільшити виробничі потужності шляхом заохочення спільних військових закупівель з боку кількох країн ЄС. Виробники озброєнь стверджують, що довгострокова фінансова безпека, що забезпечується великими замовленнями, допоможе залучити інвестиції.

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Пропозиція ґрунтується на нещодавніх зусиллях деяких країн ЄС щодо використання коштів, виділених на боротьбу з Covid, для інвестицій у безпеку, а не в сталий розвиток або цифровізацію.

Скромний розмір пропонованого бюджету EDIP із самого початку викликав критику з боку урядів і промисловості. Критики вважають програму занадто маленькою, щоб задовольнити потреби в розширенні європейської оборонної промисловості.

Комісія тепер прагне додати принаймні частину з 335 млрд євро, що залишилися, до Фонду відновлення і стійкості, термін дії якого спливає наприкінці 2026 року. RRF було створено 2021 року, щоб допомогти європейським економікам вижити і відновитися після пандемії, і спочатку його сума становила 650 млрд євро у вигляді грантів і позик.

Наразі пропозиція щодо EDIP застрягла в переговорах між країнами-членами ЄС.

Виробництво зброї в Європі - головні новини

Видання The Times писало, що європейські оборонні компанії позбуваються американських деталей у своїй зброї через політику президента США Дональда Трампа.

Крім того, повідомлялося, що Лондон планує позбутися критичної збройової залежності від США. Зазначається, що на території Великої Британії буде виробництво вибухівки RDX, яка використовується у 155-міліметрових артилерійських снарядах.

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