Деякі країни виступають за те, щоб знайти альтернативне рішення, але Іспанія і Єврокомісія підтримують план довгострокового фінансування.

Євросоюз може обійти вето Угорщини на виділення 50 млрд євро на підтримку Україні, звернувшись за допомогою до інших країн Союзу окремо, щоб набрати ту ж суму за рахунок двосторонніх угод, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

"Угорщина ризикує зловживати своєю удачею. Ми воліли б, щоб вона була на борту, але настає момент, коли людям набридає, що Будапешт тримає всіх у заручниках. Обхідний шлях стомлює, але у нас він є, якщо буде потрібно", - сказав чиновник ЄС агентству.

Блокування допомоги Україні Угорщиною - деталі

Про те, що країни Євросоюзу розглядають запасний план на випадок, якщо Угорщина накладе вето на пакет допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро, повідомив Bloomberg. За словами джерел агентства, запасний план включатиме національні гарантії країн-членів ЄС щодо залучення фінансування на ринках.

Відео дня

Деякі країни, писав Bloomberg, виступають за те, щоб знайти альтернативне рішення, але Іспанія і Єврокомісія підтримують план довгострокового фінансування.

Як повідомила Politico в кінці жовтня, проти виділення Україні допомоги на €50 млрд в наступні чотири роки (її Брюссель планує затвердити в рамках зміни бюджету Євросоюзу з 2024 по 2027 рік) виступили Словаччина та Угорщина. Прем'єр-міністр останньої Віктор Орбан заявив, що підтримка Києва "не працює", а його словацький колега Роберт Фіцо послався на корупційні проблеми в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: