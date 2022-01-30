Правоохоронці розслідують причини інциденту.

Молода жінка в зоопарку Ташкента на очах у людей кинула маленьку дівчинку у вольєр до ведмедя. Дитина перебуває під наглядом лікарів.

Про це повідомили Telegram-каналі Ташкентського зоопарку.

"28 січня близько 12 години дня невідомо чим мотивована молода жінка на очах у публіки, скинула маленьку дівчинку у вольєр до ведмедя. Чим би закінчилася ця історія, якби ведмідь зреагував на дитину, що впала, як хижак на здобич, страшно навіть подумати...", - йдеться в повідомленні.

Кавказький бурий ведмідь Зузу підійшов до дівчинки, понюхав її та відійшов. Працівники зоопарку заманили тварину у внутрішнє приміщення та за цей час забрали дитину з вольєра.

Читайте такожЗмія заповзла в туалет і вбила 6-річну дівчинку"Дівчинка постраждала тільки від падіння з висоти майже 5 метрів, а не від зубів хижака. При первинному огляді крім забоїв, видимих серйозних травм у неї не було виявлено", - зазначили в зоопарку.

Правоохоронці розслідують причини інциденту. Дитина перебуває під наглядом лікарів. У свою чергу в зоопарку пообіцяли взяти на себе витрати на надання медичної допомоги.

Як раніше повідомляв УНІАН, власник півторарічного Лева Роми погодився віддати дику тварину в спеціалізований притулок. В останні місяці лев жив прямо у дворі в одному з сіл Прикарпаття. Власник запевняв, що купив лева, щоб врятувати від загибелі. Однак дозволу на утримання хижака у чоловіка немає.

Вас також можуть зацікавити новини: