Інспектори поки не виявили перенаправлення іранських запасів урану для ядерної зброї.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вважають, що Іран має ресурси, щоб виготовити декілька атомних боєголовок.

Як повідомляє Bloomberg, про це заявив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Агентство підрахувало, що Іран має достатню кількість високозбагаченого урану.

"Це дуже розчаровує... Ми не розуміємо, чому вони не забезпечують необхідну прозорість", - обурився Гроссі.

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Наразі інспектори МАГАТЕ не виявили перенаправлення іранських запасів урану для ядерної зброї. Однак виробництво та зберігання такої кількості матеріалів викликає занепокоєння у агентства.

Іран розробляє ядерну зброю

Як раніше заявляв екс-голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал США Марк Міллі, Іран може стати ядерною державою лише за кілька місяців.

За оцінкою Пентагону, Іран має достатньо ресурсів, щоб створити ядерний пристрій менше, ніж за два тижні.

У листопаді УНІАН повідомляв, що Іран збільшив запаси урану, збагаченого до 60%. З часу останнього звіту від 5 вересня цей обсяг зріс на 6,7 кг до 128,3 кг. Темпи збагачення урану сповільнилися до приблизно 3 кг на місяць, хоча на початку цього року показник був на рівні 9 кг. За словами дипломатів, це результат непрямих переговорів зі США.

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