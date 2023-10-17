Проблему слід вирішувати в межах самої Палестини та Ізраїлю, кажуть в Йорданії.

Йорданія та Єгипет не прийматимуть палестинських біженців з сектора Гази. Про це заявив йорданський король Абдалла на спільній прес-конференції з канцлером ФРН Олафом Шольцем.

"Це червона лінія. Ніяких більше палестинських біженців - ані в Йорданії, ані в Єгипті", - цитує монарха державне інформагентство Petra.

На думку Абдалли, проблему слід вирішувати всередині сектора Гази і на Західному березі річки Йордан, а не "перекладати на плечі інших держав".

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"Насильство має припинитися, і ми не можемо продовжувати один і той самий цикл насильства щороку", – заявив монарх і закликав знайти "політичний горизонт", який об'єднає палестинців та ізраїльтян і дозволить їм "працювати разом".

Ситуація на Близькому Сході - останні новини

Як повідомляв УНІАН, США відправляють до берегів Ізраїлю вже третю групу військових кораблів. На додаток до двох авіаносців з кораблями супроводу там скоро з'явиться десантна група швидкого реагування з тисячами морських піхотинців.

Тим часом підконтрольне угрупованню ХАМАС Міністерство охорони здоров'я Палестини повідомило про загибель вже близько 3000 осіб в результаті ізраїльських ударів по сектору Гази. Крім того, отримали поранення ще понад 12 500 осіб.

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