Меморіал біля пам'ятника Лесі Українці / фото Олександр Плющев

У Москві поліцейські затримали людей, які поклали квіти до пам'ятника Лесі Українці, де з'явився меморіал в пам'ять про загиблих через російську ракету жителів Дніпра.

Про це пише російський правозахисний медіа-проект ОВС-Інфо в Telegram. Вчора, 16 січня, невідомі принесли до встановленого на Українському бульварі пам'ятника квіти та іграшки, щоб вшанувати пам'ять убитих.

Сьогодні кількість квітів та іграшок збільшилася, а також з'явилися таблички "Зло не залишиться безкарним" і "Дніпро 14.01.2023". Увечері на місце приїхали поліцейські. Вони затримали двох осіб, які покладали квіти, а також тих, хто знаходився поблизу. 

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За словами очевидця, до цього до пам'ятника приїхали члени радикального російського націоналістичного руху SERB. Саме вони могли викликати на місце поліцію.

фото SOTA
фото Олександр Плющев

Трагедія в Дніпрі

Як відомо, 14 січня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. 

У Дніпрі протикорабельна ракета Х-22 потрапила в дев'ятиповерхівку, зруйнувавши одну з секцій дощенту. 

Пошуково-рятувальні роботи на місці удару завершилися лише 17 січня. За останніми даними, в результаті російського удару загинуло 45 осіб, у тому числі 6 дітей.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що близько 25 осіб все ще вважаються зниклими без вести. Є ймовірність того, що деяких так і не знайдуть - їх останки могли "випаруватися".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знайде всіх причетних до терору і вони понесуть максимальну відповідальність.

СБУ ідентифікувала військовослужбовців, причетних до ракетного удару по Дніпру. Журналісти змогли додзвонитися кільком з них, однак ті заперечують свою причетність. 

Після атаки в Міноборони Російської Федерації заявили, що мета удару по Україні була "досягнута"

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