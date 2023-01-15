У Міноборони заявили, що нібито вразили "систему військового управління України" та пов'язані з нею енергооб'єкти.

У Російській Федерації відзначилися новою цинічною заявою після трагічної ракетної атаки по містах України 14 січня. У Міністерстві оборони РФ заявили, що цілі удару досягнуті.

"Всі призначені об'єкти вражені. Мета удару досягнута", - заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков в ході щоденного брифінгу.

За його словами, російські війська "вразили систему військового управління України" і нібито пов'язані з нею об'єкти енергетики.

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Ракетна атака 14 січня та трагедія в Дніпрі - що відомо

14 січня російські окупанти вдарили по Україні 38 ракетами, одна з яких потрапила в багатоповерхівку в Дніпрі. В результаті один з під'їздів будинку повністю знищений.

Передбачається, що на момент ракетного удару вдома могли перебувати до 200 осіб, з них 50 - діти. Зазначається, що росіяни били по місту ракетою Х-22.

Станом на 13: 00 15 січня в Дніпрі врятовано 39 осіб, з них шестеро дітей. При цьому загинули 22 людини, з них одна дитина, а травми і поранення отримали 72 людини, з них 13 дітей. Крім того, спастелі отримали 43 повідомлення про безвісти зниклих.

Варто відзначити, що співробітники ДСНС рятують не тільки людей, але і тварин, яких теж не пощадили россісйкіе ракети.

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