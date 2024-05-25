Люди там загинули не тільки від вибуху, але й від пожежі, яку він спричинив.

Відеозаписи, вилучені з торговельного центру в Харкові, по якому росіяни вдарили авіабомбою, допоможуть з’ясувати, скільки людей перебувало в ньому на момент атаки. Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що було влучання авіаційним боєприпасом УМПБ Д-30 по торговельному центру на Салтівці. За його словами, в результаті вибуху була сильна пожежа - загорілися лакофарбові вироби, деревина, обшивка та товари, які були в ньому.

"Виник сильний їдкий дим, який окутав весь величезний ТЦ. Внаслідок чого кількість загиблих і травмованих, ймовірно, буде збільшуватися", - зазначив Чубенко.

За його словами, пожежа посилила наслідки цього воєнного злочину і "ми готуємося до дуже серйозних наслідків". Він розповів, що витягнуто з середини два тіла – загинув співробітник цього ТЦ, він загинув від удушення, а не самого вибуху.

Прокурорами зараз вилучено сервери з відеокамер цього ТЦ, оскільки необхідно буде з'ясувати, яка кількість людей перебувала всередині.

"Зараз вже є близько 10 заяв від родичів, знайомих, що їх близькі люди знаходилися в цьому ТЦ і вони зараз вважаються зниклими безвісті", - наголосив речник прокуратури.

За його словами, дуже важливо, що записи з відеокамер допоможуть підрахувати кількість людей, які були всередині, бо через дуже сильну пожежу "тіла будуть дуже сильно понівечені або від них не залишиться нічого".

"Наявність відео з ТЦ буде підтвердженням того, що людина була там і це дасть розуміння картини наслідків цього воєнного злочину", - наголосив Чубенко.

Він повідомив, що відкрито кримінальне провадження за частиною 2 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Удар по гіпермаркету в Харкові

Як повідомляв УНІАН, Росія влучила у будівельний гіпермаркет у Харкові. Відомо про двох загиблих і 24 постраждалих.

Керівник Харківської ОВА Синєгубов зазначав, що є велика кількість людей зниклих безвісти. Він зазначав, що удар ворогом наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей - це чистий тероризм.

Станом на 18:55 кількість постраждалих унаслідок атаки росіян зросла до 35, двоє людей загинули. При цьому відомо про 15 працівників гіпермаркету, які не виходять на зв’язок.

Президент України закликав партнерів надати Україні засоби ППО та сучасну авіацію.

"Якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими. І саме тому ми звертаємося до всіх лідерів, до всіх держав: нам потрібне значне посилення протиповітряної оборони і достатньо можливостей знищувати російських терористів", - наголосив президент.

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