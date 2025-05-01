Україна повернула прихильність Трампа через угоду про копалини, - Bloomberg

Угода "підтверджує відданість Сполучених Штатів Америки безпеці, відновленню та реконструкції України", зазначила українська міністерка економіки.

Україна повернула прихильність президента США Дональда Трампа, підписавши угоду про природні ресурси, пише Bloomberg.

Ця стратегічна угода дає Вашингтону пріоритетний доступ до українських природних ресурсів, включно з алюмінієм, графітом, нафтою та газом. Документ підписано після кількох тижнів напружених перемовин. Він став проривом у відносинах між адміністрацією Трампа та Києвом.

Після провалу лютневого візиту до Вашингтона, коли Володимир Зеленський покинув столицю США без домовленостей після конфлікту в Овальному кабінеті, нова угода символізує відновлення довіри Трампа до Києва.

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"Я казав йому, що це дуже добре, якщо ми зможемо укласти угоду, яку він підпише", - сказав Трамп про зустріч із Зеленським під час похорону Папи Франциска.

Трамп особисто оголосив про досягнення домовленостей:

"Ми уклали угоду, згідно з якою наші гроші будуть у безпеці, згідно з якою ми зможемо розпочати видобування та робити те, що нам потрібно… Це також добре для них, тому що на місці буде присутність американців, і ця присутність не дозволить багатьом зловмисникам потрапити в країну або, звичайно ж, в район, де ми проводимо видобування".

Згідно з угодою, США отримають першочергове право на прибутки від проєктів, а половина доходів піде на спеціальний фонд відбудови України. Цей фонд також частково компенсуватиме майбутню американську військову допомогу.

"Ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній та процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі... І, щоб було зрозуміло, жодній державі чи особі, яка фінансувала чи постачала російську військову машину, не буде дозволено отримувати вигоду від реконструкції України", - наголосив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Міністр економіки Юлія Свириденко підтвердила в соцмережах: "Разом зі Сполученими Штатами ми створюємо Фонд, який залучить глобальні інвестиції в нашу країну".

Вона додала, що угода "підтверджує відданість Сполучених Штатів Америки безпеці, відновленню та реконструкції України".

Попри те, що угода не містить гарантій безпеки, вона знімає частину напруги між країнами. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що США відмовилися від вимоги повернення вже наданої допомоги, що раніше озвучувалося як вимога $500 мільярдів у вигляді корисних копалин.

Угода також дозволила відновити припинений в лютому обмін розвідданими.

"Будь-який позитивний крок, будь-що, що допомагає підтримувати залученість США, варто зробити", - підкреслив Чарльз Лічфілд з Atlantic Council’s GeoEconomics Center.

Однак попереду — складні мирні переговори. Спецпредставник Трампа Стів Віткофф провів зустріч із Путіним, але домовленостей не досягнуто. Білий дім визнає розчарування Трампа обома сторонами - і Україною, і Росією - за провал обіцяного швидкого припинення вогню.

"Трамп погрожував піти з переговорів, якщо не буде прогресу щодо припинення вогню, що викликало занепокоєння серед союзників України щодо того, якою мірою Київ можуть звинувачувати у провалі переговорів. Угода про ресурси, схоже, повертає Зеленському та Україні прихильність Трампа, принаймні поки що", - підсумувало видання.

Угода про корисні копалини - подробиці

Як повідомляв УНІАН, США і Україна підписали угоду про доступ до українських природних ресурсів. Це підтвердила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Державний секретар США Марко Рубіо назвав підписання угоди про природні ресурси між Україною та Сполученими Штатами "кроком у припиненні цієї війни".

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