В МЗС України сподіваються якомога швидше вийти на взаємовигідну співпрацю зі США.

Україна та Сполучені Штати Америки наближаються до укладення угоди про корисні копалини. Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС Георгій Тихий сказав на брифінгу.

За словами речника, на думку української сторони, попередній раунд перемовин у Вашингтоні минулого тижня пройшов "конструктивно і позитивно", і "є хороші, правильні зрушення вперед, які наближають позиції сторін - наближають нас до укладення цієї угоди".

Як сказав Тихий, робота продовжується над угодою про корисні копалини практично кожного дня.

Відео дня

"Українська та американська команди буквально кожного дня обмінюються повідомленнями, правками, тобто, продовжують допрацьовувати цей документ. Ми вважаємо, що ця робота йде хорошим темпом. Там є і суто інвестиційно-фінансова частина і політична частина у цьому документі. Ми зацікавлені в тому, щоби ця співпраця дійсно розпочалася на основі документа і продовжуємо над цим працювати, і хочемо якомога швидше вийти на взаємоприйнятний текст і на взаємовигідну співпрацю", - повідомив Тихий.

Окремо речник МЗС підтвердив наміри сторін про підготовку до підписання меморандуму між Україною та США.

"І є готовність по ньому просуватися. І це може відбутися достатньо швидко. І ми на це розраховуємо", - сказав Тихий.

Угода про корисні копалини - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 квітня, міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла про роботу над угодою про корисні копалини. Зокрема вона відзначила новий крок зі США щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України, оскільки технічні команди обох країн дуже ґрунтовно попрацювали разом над угодою. Станом на зараз є суттєвий прогрес, а юристи зробили правильні акценти у проєкті угоди.

Як підкреслила Свириденко, наразі є домовленість з американською стороною зафіксувати цей позитив у відповідному меморандумі про наміри - найближчим часом планується завершити формалізацію угоди.

Водночас американський міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що Україна та США можуть підписати угоду про корисні копалини вже цього тижня. За його словами, на минулих вихідних Україна виступила щодо цього питання з контрпропозицією, тому переговори досі тривають.

Вас також можуть зацікавити новини: