За словами міністерки, угода підлягатиме ратифікації у Раді та надаватиме можливість інвестицій й розвитку в Україні.

Україна та США досягли суттєвого прогресу в роботі над угодою про корисні копалини. Про це написала міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.

"Позитивний новий крок зі Сполученими Штатами щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України. Наші технічні команди дуже ґрунтовно попрацювали разом над угодою - є суттєвий прогрес, юристи зробили правильні акценти у драфті угоди, дякую перемовникам в обох командах", - йдеться у дописі.

За словами Свириденко, наразі є домовленість з американською стороною зафіксувати цей позитив у відповідному меморандумі про наміри - найближчим часом планується завершити формалізацію угоди.

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"Команди ще працюватимуть над конкретними пунктами в угоді, багато вже пропрацьовано, і рівень угоди має бути достатньо високим", - зазначила міністерка.

Вона також повідомила, що угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді України, надаватиме можливість інвестицій й розвитку в Україні, а також забезпечить умови для відчутного економічного зростання й України, і США.

Угода про надра – останні новини

За даними Bloomberg, США, швидше за все, пом'якшили свої вимоги щодо того, скільки коштів має повернути Україна, які отримала за час повномасштабного вторгнення РФ. Зазначається, що після переговорів у Вашингтоні минулого тижня адміністрація президента Дональда Трампа знизила вартість допомоги, яку США надали Києву з 300 млрд доларів до близько 100 млрд доларів.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода з Україною про корисні копалини може бути підписана вже цього тижня. За його словами, на минулих вихідних Україна виступила щодо цього питання з контрпропозицією, тому переговори досі тривають.

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