Зеленський заявив, що домовився із Трампом про зустріч найближчими днями

Ймовірно, зустріч відбудеться у кулуарах саміту G7.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що домовився зі своїм американським колегою Дональдом Трампом про зустріч у Європі, де обидва лідери будуть присутні на саміті Групи семи. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Щойно я говорив із президентом Сполучених Штатів Америки – із президентом Трампом. Привітав його з днем народження, з днем американської армії: сьогодні два свята в Америці, і ми дуже добре поговорили з ним", - розповів Зеленський.

За його словами, вони розмовляли на багато ключових тем - "і про війну, і про її коріння, і про дипломатичні можливості, і про позиції наших партнерів".

Відео дня

"Говорили довго. Дуже детально. У нас побажання одне для президента Трампа – у всіх українців – щоб нарешті вдалося досягти миру, щоб ми змогли досягти цього успіху разом з Америкою, разом з усіма нашими партнерами. Це найголовніше, чого ми всі хочемо, і важливо, що американське суспільство повністю підтримує це наше українське прагнення до достойного миру – підтримує нас у захисті від російської війни", - зазначив президент.

Він сказав, що були "абсолютно правильні слова президента Трампа сьогодні", зокрема, "про наш Крим", мовляв, "саме із захоплення Криму Росією все почалося і що якби тоді було сильне лідерство, то усієї війни просто не було б".

"Я подякував президенту Сполучених Штатів Америки за всю допомогу, яку надали Сполучені Штати. Ми домовились про нашу з ним зустріч: найближчими днями в Європі будуть формати Групи семи, звісно, Україна і наш захист, наші можливості прийти до миру будуть серед головних тем", - додав президент України.

Саміт G7 і Україна

Як повідомляв раніше УНІАН, у ЗМІ з'явилася інформація, що Трамп і Зеленський можуть зустрітися у робочій сесії групи G7 в кулуарах. На запитання, чи запланована двостороння зустріч між Трампом та Зеленським, американський чиновник відповів, що лідери, "можливо, зустрінуться один із одним у кулуарах", однак станом на 13 червня двостороння зустріч не була запланована.

Також ми писали, що на саміт G7 лідери країн спробують переконати Трампа переглянути своє ставлення до Росії. Крім того, Європа хоче показати Трампу свою готовність до діалогу з Москвою, одночасно посилюючи санкції та збільшуючи військову підтримку України.

У Politico зазначили, що Україна їде на G7 з новими козирями. Останнім часом їй вдалося досягти успіхів своїх безпілотників, стабілізувати фронт та розширити співпрацю з європейськими партнерами. Маючи такі "козирі", Київ та його союзники сподіваються переконати президента США Трампа приділити більше уваги війні в Україні.

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